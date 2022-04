Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer biegt falsch ab

Großbartloff (ots)

Mindestens 14.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Großbartloff. Ein 69-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Skoda Fabia beim rechts abbiegen von der Triftstraße in die Herztorstraße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Toyota Paseo. In der weiteren Folge krachte der 69-jährige mit seinem Fabia gegen zwei geparkte Autos, ehe er zum Stillstand kam. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Paseo musste abgeschleppt werden.

