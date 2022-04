LPI-NDH: Teerkolonnen unterwegs

Nordhausen (ots) - Eine Gartenlaube ist am Donnerstagnachmittag in Niedergebra ausgebrannt. Kurz nach 14 Uhr rückten die Rettungskräfte an. Nach einer knappen halbe Stunde hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Noch am Donnerstag sicherte die Kriminalpolizei am Brandort Spuren. Demnach gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: ...

