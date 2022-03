LPI-NDH: Autofahrt endet im Straßengraben

Großwechsungen (ots) - Unter dem Vorwand, Spenden für Taubstumme zu sammeln, verschafften sich am Dienstagmittag in Großwechsungen, in der Hauptstraße, zwei bislang unbekannte Frauen Zutritt in die Wohnungen von zwei Seniorinnen. Obwohl eine der Rentnerinnen die Spende ablehnte, gelangten die Unbekannten in deren Wohnung, mit der Bitte, auf die Toilette gehen zu dürfen. Nachdem die Täterinnen kurz nach 12 Uhr die ...

mehr