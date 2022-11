LPI-J: Betrunken mit dem E-Roller unterwegs

Apolda (ots) - Am 15.11.2022, gegen 09:00 Uhr hat in der Erfurter Straße in Apolda, auf Höhe der Hausnummer 55, ein weißer Tesla mit dem Ortskennzeichen AP den Spiegel von einem am Straßenrand parkenden blauen Suziki Swift angefahren und ist vom Unfallort geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr