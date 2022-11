LPI-J: Autoreifen zerstochen

Jena (ots) - Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Jena der Einbruch in den Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Wiesenstraße gemeldet. Der Kellerverschlag des 51-jährigen Geschädigten wurde aufgebrochen und aus dem Keller entwendete der unbekannte Täter das hier angeschlossene E-Bike mit Ladekabel im Gesamtwert von 3800 Euro. Das Fahrrad war mittels Schloss gesichert, welches in der Wand verankert war. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

