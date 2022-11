LPI-J: Alkoholisiert in der Probezeit

Jena (ots) - Am frühen Freitagmorgen musste eine Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in einer Grundstückszufahrt in der Rausdorfer Straße in Gernewitz bei Stadtroda rangieren. Er übersah allerdings dabei eine Straßenlaterne und kollidierte mit ihr. Während am Sattelzug kein Schaden entstand, stürzte die Laterne um. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: ...

