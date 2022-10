Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Zeit vom 04.10.2022, 16:00 Uhr bis zum 05.10.2022, 05:30 Uhr an der Giebelwand der Musikschule in der Karl-Liebknecht-Straße sowie an die Fassade eines Wohnhauses in der Geleitstraße gesprüht. Da sich an der Musikschule derzeit ein Baugerüst befindet, gelangten der oder die Täter vermutlich so an die betroffenen Wand. Einer der Schriftzüge hatte eine Größe von 2,50 Meter x 3,50 Meter. Die Graffiti an beiden Gebäuden beziehen sich höchstwahrschein-lich auf eine Räumungsklage des Hauseigentümers in der Geleitstraße gegen die Bewohner einer Kommune.

