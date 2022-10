Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein paar Radler zu viel

Jena (ots)

Ein paar Getränke, worunter mit Sicherheit nicht nur Radler waren, hatte ein 59-jähriger Radfahrer am Montagabend in Jena. Er war gerade in der Straße am Heiligenberg unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn, aufgrund der recht unsicheren Fahrweise, aufmerksam wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von knapp unter 2 Promille. Somit hatte sein zweirädriger Ausflug eine Blutentnahme und eine Anzeigenfertigung wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Konsequenz.

