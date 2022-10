LPI-J: Lkw beschmiert

Weimar (ots) - Am gestrigen Montag stellte der Besitzer eines Pkw Mazda fest, dass von seinem Auto beide Kennzeichen entwendet wurden. Zu dem Diebstahl kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Samstagabend und Montagmittag in der Lohmaer Straße in Magdala. Die Kennzeichen haben die Ortskenntnis AP für das Weimarer Land und waren für den schwarzen Mazda 3 des 42-jährigen Geschädigten ausgegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

