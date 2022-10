LPI-J: Kennzeichen entwendet

Weimar (ots) - Schaden in vierstelliger Höhe wurde an einem Pkw Ford im Verlauf des vergangenen Wochenendes verursacht. Die Eigentümerin stellte ihren Wagen im Parkhaus des Atriums ab, wo ein unbekannter Täter sich daran ausließ. Hinweise zu dem Täter gibt es nicht. Lediglich einen Schuhabdruck hat dieser an der Tür hinterlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

