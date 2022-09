Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Scheiben eines Fahrzeuges zerstörten Unbekannte, um an das innenliegende Portemonnaie zu gelangen. Der 68-Jährige parkte seinen Pkw am Mittwochabend vor seiner Scheune auf einer nicht umfriedeten Schotterfläche in Mörsdorf ab. Als der Mann am Donnerstag gegen 07:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und seine Geldbörse mit 40 Euro Bargeld sowie sämtlichen Karten gestohlen wurde. Durch die aufnehmenden Beamten wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

