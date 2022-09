LPI-J: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Donnerstagmittag verlor ein 29-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw Opel. Dieser war auf der Burgstraße in Camburg in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er im Kurvenbereich ins Schleudern geriet, sich sein Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse drehte, den Gehweg überfuhr und mit einem Geländer kollidierte. Sowohl am Opel als auch am Geländer entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

