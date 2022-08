LPI-J: Angriff auf Polizistin endet in zwangsweiser Unterbringung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 1076 in Richtung St. Gangloff zu einem Wildunfall zwischen einem 66-Jährigen Nissan-Fahrer und einem Reh. Das Tier querte kurz vor dem Pkw die Fahrbahn, so dass ein Zusammenstoß unausweichlich war. Das Tier flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

