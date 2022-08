LPI-J: Entwarnung

Apolda (ots) - Am Donnerstag, dem 11. August 2022 kam es in der Ritterstraße in Apolda gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend vom Unfallort, konnte jedoch später ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Fahrrad wird auf ca. 50 EUR geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der beiden Unfallbeteiligten werden nun ...

mehr