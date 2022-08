Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unterwegs ohne Versicherungsschutz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den Mittwochabendstunden in Dorndorf-Camburg in der Brückenstraße geriet ein 14-Jähriger auf einem E-Roller ins Visier einer Streifenwagenbesatzung, welche den Jugendlichen in der Folge kontrollierten. Hierbei fiel auf, dass das Zweirad keinen Versicherungsschutz aufwies, so dass eine entsprechende Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz die logische Konsequenz war.

