LPI-J: Diebstahl aus einem Hausflur

Apolda (ots) - Am Mittwoch, den 27.07.2022, gegen 23:15 teilte eine 22-jährige der Polizei mit, dass aus einem Haus ganz in der Nähe massiv laute Musik dringt. Dies geht wohl schon seit geraumer Zeit so, sodass angrenzende Bewohner dadurch belästigt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten durch ein klärendes Gespräch mit dem Verursacher die Ruhe wiederherstellen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr