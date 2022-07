Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nackt im Garten - Unbekannter kehrt zurück

Jena (ots)

Wie am Dienstag bereits berichtet wurde, befand sich eine unbekannte männliche Peron in einem Garten in der Hainstraße. Allen Anzeichen nach war dieser unbekleidet und ließ seine Bekleidung sowie weitere Gegenstände im Gartenhaus zurück. Dienstagvormittag informierte die Anwohnerin erneut die Polizei. Augenscheinlich kehrte der Unbekannte an den Ort des Geschehens zurück um seine Sachen zu holen. Hierzu durchwühlte dieser die gesamte Gartenhütte und legte Gegenstände vor die Hütte. Fündig geworden ist der Unbekannte jedoch nicht, da die Gegenstände polizeilich sichergestellt wurden. Entwendet wurde augenscheinlich auch nichts. Eine erneute Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde trotz dessen gefertigt.

