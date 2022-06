Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Allgemeine Verkehrskontrolle

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, in der Wunderwaldstraße, auf dem Parkplatz des Freibades führten Beamte der PI Apolda am 21.06.2022, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. 15 Pkw und 2 Mopeds wurden hierbei genauer in Augenschein genommen. In Folge dessen mussten zwei Verwarngelder ausgesprochen und zwei Kontrollaufforderungen ausgehändigt werden.

