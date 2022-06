Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In die Flucht geschlagen

Jena (ots)

Bereits am Samstagabend ereignete sich am Forstweg ein versuchter Einbruch. Kurz vor 23 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses eine unbekannte Person auf dem Grundstück. Als diese bereits dabei war mit einem Gegenstand ein Fenster gewaltsam zu öffnen, macht sich die Bewohnerin bemerkbar. In Folge dessen ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und entfernte sich vom Grundstück. Am besagten Fenster entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell