Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung am Emil-Höllein-Platz - dringend Zeugen gesucht

Jena (ots)

Die Jenaer Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu einer gefährlichen Körperverletzung, welche durch eine Gruppe Jugendlicher bereits im Januar 2022 begangen wurde. Ein 35-jähriger Mann, welcher selber körperlich eingeschränkt war, bewies Zivilcourage, als er am 21.01.2022, gegen 14:30 Uhr, eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen ansprach, die auf einem Parkplatz im Bereich des Emil-Höllein-Platzes ältere Menschen verbal attackierten. Etwa fünf Personen lösten sich umgehend aus dieser Gruppe heraus und begannen unvermittelt auf den jungen Mann einzuschlagen und zu treten. Selbst als der Mann regungslos am Boden lag, wurde die Tortur nicht beendet und die Jugendlichen wirkten weiter auf den wehrlosen Mann ein. Als sich der schwerbehinderte 35-Jährige erheben konnte, traf ihn eine Flasche aus Glas am Kopf und verletzte ihn dabei erheblich. In der Gesamtheit erlitt der junge Mann massive, auch innere Kopfverletzungen und trug infolge der vielen Schläge und Tritte mehrere Prellungen und Hämatome davon. Der 35-Jährige musste umgehend ins Klinikum gebracht werden, da seine schweren Verletzungen medizinisch versorgt werden mussten. Ein Krankenhausaufenthalt und ein langwieriger Genesungsprozess waren die Folge seines beherzten Einschreitens. Der Kriminalpolizei Jena gelang es den Großteil der Jugendlichen aus der Anonymität zu holen und den Tätern ein Gesicht zu geben. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Hergang der Tat, vor allem in Bezug auf die Verwendung der Glasflasche zum Nachteil des Geschädigten, sucht die Kriminalpolizei jedoch nach Zeugen. Haben Anwohner oder Erwerbstätige, welche am Emil-Hollein-Platz tätig sind, die Auseinandersetzung mitbekommen und können Aussagen zum Vorfall machen? Gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täterschaft machen können?

Die Kriminalpolizei Jena bittet in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich alle Personen, welche Aussagen zu der Straftat der gefährlichen Körperverletzung machen können, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter Telefon 03641 - 81 2464 per Email an K5.kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell