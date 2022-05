Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuhe entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein 42-jähriger Gartenbesitzer am Sonntag feststellen musste, waren Unbekannte in seinem Garten zugange. Der oder die Unbekannten betraten das umfriedete Gartengrundstück am Birkenhain in Kahla und schlugen an der Rückseite der Gartenlaube ein Fenster ein. Durch diese Öffnung gelangte sie in die Gartenlaube und nächtigte augenscheinlich in ihr. Aus der Gartenlaube entwendete sie dann, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten, ein Paar Schuhe des Eigentümers. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch sowie Diebstahl wurde aufgenommen.

