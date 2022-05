Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Transporter gefahren

Weimar (ots)

Mit seinem Fahrrad war am Montagabend ein Mann in Bad Berka in der Adolf-Brütt-Straße unterwegs. Aus Richtung des Krankenhauses kommend, nahm er bergab stark Geschwindigkeit auf. Wie sich später herausstellen sollte, stand der Mann zudem erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. In einer Kurve verlor der 44-Jährige die Kontrolle über sein Rad. Erst kam er zu einer Seite von der Fahrbahn ab und streifte einen Bauzaun, bevor er mit einem parkenden Transporter kollidierte. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

