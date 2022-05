Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Luft raus

Jena (ots)

Bei einem 66-Jährigen war am Sonntagmorgen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Luft raus. Als der Mann in den Morgenstunden zu seinem Fahrzeug kam, welches in der Breite Straße in Jena geparkt war, musste er feststellen, dass aus zwei Reifen die Luft abgelassen wurde. Augenscheinlich geschah dies mitwillig, da eindeutige Einstichstellen festgestellt werden konnten, nachdem ein Pannendienst die Reifen wieder aufgepumpt hatte. Vermutlich mit einem Schraubendreher verging sich der Unbekannte, in der Zeit zwischen Mitternacht und 07:45 Uhr, an den Rädern. Ob dies in Zusammenhang mit einem Streit mit einem anderen Verkehrsteilnehmer am Vorabend steht, muss nun ermittelt werden.

