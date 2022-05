LPI-J: Verkehrsschilder beschädigt und entwendet

Apolda (ots) - Beim Versuch vorwärts einzuparken stieß am 20.05.2022, gegen 09:30 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Apolda eine 66jährige Toyota-Fahrerin gegen einen dort parkenden Skoda. Hierbei verursachte die Fahrzeugführerin an beiden Fahrzeugen einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.300 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

