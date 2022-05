Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbeteiligt und doch gestürzt

Jena (ots)

Zu Sturz kam am Mittwochmorgen ein Schulkind im Bus, weil der Busfahrer, aufgrund eines anderen Verkehrsteilnehmers, stark abbremsen musste. Der Schulbus war auf der Platanenstraße in Richtung Emil-Wölk-Straße unterwegs, als er aus einer Haltstelle langsam anfuhr. Ein Pkw schien es eilig zu haben, fuhr an dem Bus vorbei und scherte kurz danach unmittelbar vor dem Bus wieder rechts ein, um in die Paul-Schneider-Straße abzubiegen. Aufgrund eines querenden Fußgängers musste der Pkw an der Ampel halten und der dahinterfahrende Bus musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Daraufhin stürzte eine 7-Jährige im Bus und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell