LPI-J: Von Straße abgekommen

Weimar (ots) - Ein vergessenes Essen auf dem Herd löste gestern am späten Nachmittag einen Großeinsatz bei Polizei und Feuerwehr aus. Wegen des Verdachtes auf einen Gebäudebrand rückten die Rettungskräfte nach Weimar Schöndorf aus. Glücklicherweise stellte sich recht zügig heraus, dass die Rauchentwicklung auf einen Fauxpas in der Küche einer 68-Jährigen zurückzuführen war. Es reichte aus, die Wohnung ordentlich zu lüften, so dass die Inhaberin wieder in diese ...

