LPI-J: Parkplatzunfall

Weimar (ots) - In Ramsla führten Beamte der PI Weimar am Sonntagvormittag eine Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei stellten die Beamten elf Fahrzeuge fest, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei erlaubten 30 km/h fuhr ein Pkw mit 50 km/h als schnellster in die Kontrollstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

