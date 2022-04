LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Mit den Gedanken ganz weit weg war am Montagmittag offenbar ein 21-jähriger Radfahrer. Als dieser die Steubenstraße entlangfuhr, nahm er einen an der roten Ampel zur Gropiusstraße wartenden VW nicht oder zu spät wahr. Der Weimarer fuhr mit seinem Fahrrad auf den VW auf und stürzte in der Folge. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

