LPI-J: Zeugin gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Montagnachmittag wurde bekannt, dass Unbekannte, scheinbar im Zeitraum von Sonntag auf Montag, die Eingangstür der Sparkassenfiliale in Crossen an der Elster stark beschädigten. Offenbar wurde an der Tür und am Türschloss manipuliert, sodass die Eingangstür der SB-Sparkasse massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte nicht beziffert werden. ...

