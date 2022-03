Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selbst ist die Frau

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Selbst ist die Frau dachte sich vermutlich am Montagabend eine 62-Jährige in Bad Klosterlausnitz. Eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte die Frau im Bereich Birkenlinie, als diese gerade dabei war mit einer mitgeführten Kettensäge einen Baum zu zerlegen. Vermutlich um den kalten Nächten entgegenzuwirken, zersägte die Frau unberechtigt den Baum, wollte die Holzstücke anschließend in ihren Pkw verladen und mit nach Hause nehmen. Da die 62-Jährige aber nicht über die notwendigen Dokumente zum Fällen und Mitnahme des Heizwerkstoffes hattet, wurde gegen die Frau eine Anzeige erstattet.

