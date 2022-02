Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach versuchten Raub gesucht

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 20:30 Uhr kam es in Weimar West zu einem versuchten Raub. Kurz nachdem eine 20-jährige Frau die Brücke von Weimar Nord nach West überquert hatte, wurde sie von einer unbekannten männlichen Person von hinten angegriffen. Die Frau wurde umschlungen und festgehalten. Der Mann durchsuchte ihre Taschen und ließ schließlich wieder von ihr ab. Ohne Beute flüchtete er entlang der Gleise in Richtung der Florian-Geyer-Straße. Auf der Suche nach dem Täter bittet die Polizei Weimar um Zeugenhinweise. Insbesondere bittet sie einen noch unbekannten Mann, welcher sein E-Bike schiebend, auch in dem Bereich unterwegs war, sich zu melden. Tel.: 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

