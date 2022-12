Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, kam es in dem Supermarkt in der Gartenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei Unbekannte entwendeten Waren im Wert von ca. 150 Euro aus dem Markt und wollten das Gebäude anschließend über den Eingang ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte die Tat und sprach die Personen an. Sie folgten ihm zunächst in Richtung des Marktbüros, setzten dann jedoch plötzlich zur Flucht an. Einer der Täter sprühte dem 28-jährigen Geschädigten zudem Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend verließen die Unbekannten den Markt. Es sollen zwei Jugendliche gewesen sein, die beide weiße Turnschuhe und ein schwarzes Basecap trugen. Einer der Beiden trug zudem eine schwarze Jeans, einen karierte Jacke ("Holzfällerlook") sowie einen Rucksack. Der andere war mit einer blauen Jeans, einem dunklen Pullover, einer dunklen Jacke bekleidet und trug einen schwarzen Tunnel im rechten Ohr. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0293006/2022) entgegengenommen. (db)

