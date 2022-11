LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Nicht allzu oft bekommen Geschädigte nach einem Diebstahl ihr Eigentum zurück, doch ein 27-Jähriger hatte gestern Glück. Sein hochwertiges Mobiltelefon wurde anscheinend in Berlin gestohlen und gestern Vormittag ortete er das Gerät in Ilmenau. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei konnte der vermeintliche Täter aufgespürt werden und tatsächlich hatte er das Beutegut bei sich. Es wurde ...

