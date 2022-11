LPI-GTH: Alkoholisiert

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 19.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines Opel die L1029 von Richtung Weingarten in Richtung Teutleben. Aus unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld seitlich zum Liegen. Der 30-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

