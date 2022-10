LPI-GTH: Kollision der Außenspiegel

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Zu einem Verkehrsunfall im Volterodaer Weg wurde die Polizei heute gegen 12.00 Uhr gerufen. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer fuhr in der Ortslage Ifta von Richtung Eisenacher Straße in Richtung B7. An einer Einmündung musste der Mann verkehrsbedingt anhalten. Hier verlor der 70-Jährige das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Mann und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die B7 war kurzzeitig voll gesperrt. ...

