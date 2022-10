LPI-GTH: Automat aufgebrochen- Zeugensuche

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten von einer Großbaustelle in der Straße "Ichtershäuser Weg" mehrerer Steuerungsteile. Das Beutegut hat einen Wert von circa 4.500 Euro. Die Tatzeit kann derzeit noch nicht genauer eingegrenzt werden, die Tat wurde am 05. Oktober, gegen 21.00 Uhr bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0246182/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr