LPI-GTH: Zeugen gesucht - zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Dienstag gegen 12:10 Uhr wurde die Gothaer Polizei über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Weimarer Straße informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch die Löscharbeiten eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Die Hauseigentümerin wurde durch den Brand leicht verletzt. Die entstandene Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur ...

