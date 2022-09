Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Mihla/Nazza (Wartburgkreis) (ots)

Am 04. September, gegen 10.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1016. Ein 62-jähriger Motorradfahrer fuhr in einer Gruppe aus Motorradfahrern von Mihla in Richtung Nazza. Ein bislang unbekannter Fahrer eines graugrünen SUV fuhr gleichzeitig von einem Waldweg auf die L1016. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 62 Jahre alte Motorradfahrer aus, verlor die Kontrolle über sein Kraftrad und kam in der Folge zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte pflichtwidrig seine Fahrt in Richtung Nazza fort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen SUV der Marke Ford handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0218589/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell