Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (ots)

In den Morgenstunden des 18.09.2022 befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Straße Zum Lokschuppen in Arnstadt und bog nach links auf die L1044 (Thöreyer Straße) ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Pkw mittig im Straßengraben hängen, so dass er eigenständig nicht mehr aus dem Straßengraben kam. Bei Eintreffen der Polizei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Opel-Fahrer war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,38 Promille. Bei dem jungen Mann wurde die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Der Opel wurde durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen. Am Fahrzeug ist kein Schaden entstanden. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen jedoch untersagt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Opel-Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (dl)

