Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bestohlen- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Eine bislang unbekannte weibliche Person begab sich am 10. August, gegen 17.30 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Karlstraße. Die Unbekannte verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch und entwendete währenddessen diversen Schmuck. Der Wert des Beutegutes ist derzeit noch unklar. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0197084/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell