Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tag der offenen Tür in der LPI Gotha

Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis (ots)

Nach vier Jahren ist es endlich wieder soweit. Am 10. September 2022 öffnet die Landespolizeiinspektion Gotha von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ihre Türen und lädt Interessierte jeglichen Alters zum Tag der offenen Tür ein. Neben einer vielseitigen Technikschau, können unsere Gäste selbst einmal im Funkstreifenwagen Platz nehmen und sich am Steuer wie ein Polizist fühlen. Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm, bei dem auch unsere vierbeinigen Spürnasen ihr Können zeigen. Ein besonderes Highlight wird die Vorführung des Wasserwerfers mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sein. Unsere kleinen Gäste können ihre künstlerische Ader beim Malen und Basteln ausleben oder aktiv an verschiedenen Stationen ihre Fähigkeiten testen. Ab Nachmittag wird das Polizeiorchester Thüringen den Tag mit einem musikalischen Rahmenprogramm ausklingen lassen. Gegen Hunger und Durst stehen ein Getränkestand, ein Grill sowie ein Eiswagen und ein Popcornautomat bereit.

Bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, empfehlen wir Ihnen die Haltestelle "Schöne Aussicht", diese befindet sich nur wenige Gehminuten vom Veranstaltungsgelände entfernt.

Die Landespolizeiinspektion Gotha freut sich auf Ihren Besuch.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell