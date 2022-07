LPI-GTH: Ohne Kennzeichen geflüchtet

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen dem 09. Juli, 22.00 Uhr und dem 10. Juli, 07.30 Uhr widerrechtlich in ein Geschäftsgebäude in der Straße "Am Vogelherd". Der oder die Unbekannten gelangten in der Folge in einen dort befindlichen Indoor-Spielpark und entwendeten Bargeld. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau ...

mehr