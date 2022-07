Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung "Schrottsammler"- Zeugensuche

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Auf ein Grundstück in der Straße "Zur Mühle" begaben sich gestern, gegen 14.00 Uhr drei Männer. Die drei Unbekannten gaben sich als Schrottsammler aus. Die 72-Jährige Anwohnerin wurde von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen begaben sich die beiden anderen unbemerkt in einen Schuppen und entwendeten Motoren von Kreissägen. Im Anschluss entfernten sich die Männer in einem weißen Transporter. Der Wert des Beutegutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise zu den Tätern oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0170762/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell