LPI-GTH: Körperverletzung- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr parkte ein 76-Jähriger seine weiße Simson Schwalbe mit Anhänger auf einem Feldweg in Seebergen. Der Mann hielt sich kurzzeitig in einiger Entfernung zu seinem Kraftrad auf. Plötzlich entfernte eine bislang unbekannte Person den Anhänger vom Moped, startete die Schwalbe und fuhr davon. Der Unbekannte hatte blonde Haare und ...

