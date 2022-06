LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Ilmenau (ots) - Gestern, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Ford die B88 aus Richtung Gehren in Richtung BAB71. An einem dort befindlichen Kreisverkehr fing das Fahrzeug plötzlich Feuer. Die Fahrzeuginsassen konnten das Feuer löschen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und band die in der Folge auslaufenden Betriebsflüssigkeiten. Der PKW wurde abgeschleppt, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

