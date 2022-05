Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebe unterwegs

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Baustelle in der Ortslage Ingersleben an zwei Baggern zu schaffen gemacht. Sie zapften aus diesen eine unbekannte Menge Diesel ab. Ein großer Teil des Kraftstoffes verunreinigte dabei die Straße, so dass die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste. Die unbekannten Täter flüchteten danach über Feld-, Rad- und Wanderwege in Richtung Sülzenbrücken. Auf der Flucht ließen die Täter am Ortsrand von Neudietendorf zwei Kanister zurück, wovon sich einer ins Erdreich entleerte. Den hierbei entstandenen Umweltschaden wird die Umweltbehörde in der kommenden Woche beheben müssen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können. Az. 0106864/2022 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell