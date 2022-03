Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen und Radio entwendet

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Kurz nach Mitternacht, in der Nacht zum Dienstag, griff ein unbekannter Täter einen abgemeldeten Pkw der Marke Audi in der Mölmeshöfer Straße in Gerstungen an, indem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. In der weiteren Folge entwendete der Täter das eingebaute Radio und diverse Kabel aus dem Fahrzeuginneren. Der jeweilige Sachschaden- und Beutegutwert können abschließend noch nicht genau beziffert werden und sind Bestandteil der aufgenommen Ermittlungen der Eisenacher Polizei. Diese bittet um Mithilfe und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03691/261124, unter Angabe der Bezugsnummer ST/0066685/2022, bei der Eisenacher Polizei zu melden. (rz)

