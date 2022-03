LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Amt Wachsenburg OT Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Zwischen dem 06.03.2022 und dem 07.03.2022 entwendeten ein oder mehrere Unbekannte insgesamt drei Motorroller in der Karl-Liebknecht-Straße, sowie von zwei Adressen in der Schulstraße. Der Wert betrug insgesamt ca. 2.500 Euro. Alle drei Fahrzeuge wurden jedoch im unmittelbaren Umfeld des Diebstahls wieder abgestellt und so konnten sie an ihre Halter zurückgegeben ...

