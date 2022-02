Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht Am Ramsberg - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 17.02.2022 bis 19.02.2022, in der Straße Am Ramsberg, eine am Fahrbahnrand parkende schwarze Mercedes A-Klasse. Der oder die Unbekannte verursachte einen Schaden im Frontbereich des Mercedes und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0041657/2022 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

