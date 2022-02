Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus PKW- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 09. Februar 2022, 20.00 Uhr bis gestern, 08.00 Uhr gelangten unbekannte Täter widerrechtlich in einen, in der Straße "Bachschleife" geparkten, Audi. Die Unbekannten verschafften sich augenscheinlich über die verschlossene Beifahrertür Zutritt und entwendeten in der Folge unter anderem Bargeld und einen Laptop. Außerdem verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0034766/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell